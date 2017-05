Wie dicht bij werk woont, gaat steeds vaker met de fiets

Naar aanleiding van toenemende mobiliteitsvraagstukken, onderzocht Hr-dienstverlener Acerta het fietsgebruik voor wie woont en werkt in de stad of werkt binnen een straal van 10 km. Daaruit blijkt dat de fiets duidelijk in de lift zit, ook in de grootsteden. 30% van de Belgische werknemers die minder dan 10 km van zijn werk woont, kiest regelmatig voor de fiets voor de verplaatsing naar het werk.