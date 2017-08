Welke fijne herinneringen bewaar jij aan familie-etentjes?

Heel wat families koesteren tradities waarbij feesten samengaan met bepaalde gerechten. Ze voeden niet alleen je maag maar geven tegelijk ook je gemoed de kost.

Vieren jullie verjaardagen met een speciale maaltijd ? Volgt er na een vakantie een vast 'thuiskomst gerechtje' of roepen gerechten uit je jeugdjaren ook emoties van toen weer op? Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar getuigenissen over eten dat jou en/of je gezin gelukkig maakt.

Mail je verhalen voor 22/8 naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be