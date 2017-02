We kruipen nog steeds massaal met een dekentje voor tv

TV belangrijk voor 7 op 10 Belgen

Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt televisie belangrijk tot heel belangrijk in zijn leven. 50-plussers duiden de televisie aan als hun favoriete scherm. Hoe jonger, hoe belangrijker de smartphone. "We vermoeden dat dit komt omdat de smartphone voor de jeugd dienst doet als televisie. Via kanalen zoals YouTube of Netflix, kijken ze de content die ze willen op hun smartphone", verklaart Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer van Orange Belgium.

Het is dan ook niet verbazend dat jongeren vaak met andere schermen bezig zijn terwijl ze naar televisie kijken. Dat is bij 7 op 10 jongeren het geval. Bij vijftigplussers is dit slechts 35%. Voor ouderen betekent tv kijken echt even weg zijn van de wereld.

Gewoontedieren

Belgen zetten hun televisie voornamelijk na hun dagtaak op. Een kwart van de kijkers kijkt tv tijdens het avondeten en slechts 10 procent bij het ontbijt.

Belgen blijken gewoontedieren te zijn: 44 procent volgt dagelijks een serie of reeks; bij 64 procent is dat wekelijks het geval. De mogelijkheden van uitgesteld kijken breiden uit, maar toch blijven we liefst live kijken.

Snurken in de sofa

De ultieme plek om tv te kijken, blijkt de sofa te zijn. Het is niet verwonderlijk dat Belgen wel eens in slaap durven te vallen voor de televisie. Dat is voornamelijk het geval bij volwassenen tussen 31 en 49 jaar. Uit die groep dommelt de helft, zeker de jonge ouders, geregeld in slaap voor televisie. De groep tussen 31 en 49 jarigen neemt tijdens het tv kijken ook probleemloos huishoudelijke taken op zich, zoals strijken, koken, opruimen en afwassen.

Thuis met Familie

Het liefst kijken de ondervraagden tv in gezinsverband. Huiselijke programma's waarin ze zichzelf herkennen zoals Thuis (VRT) en Familie (VTM) kluisteren hen aan de zetel. In Franstalig België zijn de reeksen Koh-lanta (TF1) en L'amour est dans le pré (RTL TVI) populair.

Om een huiselijke sfeer te creëren, is er maar één item van tel: namelijk een dekentje. Maar liefst 8 op 10 vrouwen heeft altijd een dekentje bij de hand als ze naar televisie kijken.

Eten en drinken zijn onmisbaar

Gezouten snacks als chips en nootjes genieten de voorkeur van 65,5 procent van de kijkers, daarna volgen fruit, snoepjes en chocolade.

Verrassend genoeg kiezen dorsthebbers voornamelijk voor water (55,5 procent). Frisdrank, thee en koffie scoren dan weer hoger dan wijn (26,5 procent) en bier (19,5 procent). Vooral jongeren (16-30 jarigen) zijn snoepers. Vijftigplussers letten meer op hun voeding.

Wie is de baas van de zapper?

De helft van de deelnemers legt zich neer bij de programmakeuze van zijn/haar partner. De studie toont aan de het vooral de mannen zijn (60 procent) die bepalen welk programma bekeken wordt. Slechts 31 procent van de ouders kijken naar programma's die hun kinderen willen zien.

De Orange TV Barometer wordt 3 keer per jaar gehouden en peilt naar de gewoontes en voorkeuren van de Orange Internet+TV-consument.