Waarom we vaker samen moeten eten én koken

Dat emoties zoals verdriet en onzekerheid een invloed hebben op ons eetgedrag - de band tussen mood en food - is al een poos bekend. Eten heeft in ons sociale leven een waaier aan functies: van troosten over straffen tot belonen en verbinden. Dat start al in de wieg. Een huilende baby doet ouders meteen aan honger denken. Een kind dat valt, ontvangt lekkers als troost. Een tiener die te laat komt, ziet zich voor straf pannenkoeken ontzegd. En wat doen we met vrienden die we lang niet zagen? Lekker uit eten gaan! Maar omgekeerd is er beslist ook een link: eten en dan vooral samen tafelen kan ook heel wat emoties oproepen. We vroegen voedingspsycholoog An Vandeputte van het expertisecentrum Eetexpert hoe dat werkt. "Het onderzoek naar deze link is nog erg pril omdat het een complex gegeven is. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op voeding en dat heeft met verschillende factoren te maken."

