Waarom niet naar het werk fietsen?

Ja, de files worden nog steeds langer. En nee, behalve in het Brussels gewest, blijft het aandeel werknemers dat zich met de wagen richting werk begeeft quasi gelijk. Toch is de stijging van het aantal fietspendelaars de meest opvallende trend in de jaarlijkse mobiliteitsbarometer 2017 van HR-dienstverlener Acerta. In Vlaanderen, met de provincie Antwerpen ruim op kop, springt gemiddeld één op de vijf pendelaars elke ochtend en avond op zijn stalen ros en 11% van de Brusselaars trotseert de zeven heuvels van de hoofdstad op de trappers om op het werk te geraken. In Wallonië neemt bijna niemand de fiets van stal. Maar in een fi-legevoelige provincie als Waals-Brabant went men langzaam maar zeker toch ook aan fietsers in het straatbeeld: 3,6% neemt er de fiets naar het werk. In 2016 was dat nog 2,9%.

