Waardeerbon als bedankje voor mantelzorgers

1 op 4 mantelzorgers in België is overbelast, dat bleek uit een grootschalige enquête van de VUB en de UGent bij Europese huisartsen. Wanneer je mantelzorger wordt, bijvoorbeeld omdat je de zorg voor je gepensioneerde ouders opneemt, komt je sociale en professionele leven zwaar onder druk te staan. Hulp vragen aan de omgeving blijkt voor veel mantelzorgers een hoge drempel.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, erkent het belang van mantelzorgers in onze samenleving en beseft dat ze sterk onder druk komen te staan. Met het eerste Vlaamse mantelzorgplan wil hij tegemoet komen aan de noden van mantelzorgers. Maar liefst 110 actiepunten moeten hun levenskwaliteit verbeteren.

Dat verdient een... Waardeerbon

Nu we in deze tijd van het jaar onze dank, liefde en erkentelijkheid tegenover familie en vrienden extra laten blijken met cadeautjes, lanceert het online mantelzorgplatform Ma-zo.be de Waardeerbon. Daarmee kan iedereen een mantelzorger uit zijn of haar omgeving een blijk van waardering en een beetje tijd schenken. Met de tegoedbon kan je bijvoorbeeld een klusje cadeau doen, een keer boodschappen doen of de mantelzorger uitnodigen voor een warme maaltijd.

"Mantelzorgers verdienen een duwtje in de rug. Meer nog dan financiële steun hebben ze nood aan emotionele en sociale ondersteuning. De erkenning is erg belangrijk. De Waardeerbonnen zijn een mooie tool om die waardering te laten blijken en om de mantelzorgers een handje te helpen", zo vertelt Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, dat het online platform realiseerde in partnership met Samana.

Online platform voor mantelzorgers

Johan Tourné, directeur Samana: "Ma-zo is een platform voor al de mantelzorgers van Vlaanderen. En dat zijn er meer dan 800.000. Op www.ma-zo.be kunnen ze hun verhaal kwijt, komen ze in contact met andere mensen in dezelfde situatie en krijgen ze heel veel praktische tips. Mantelzorgers steken er elkaar letterlijk een hart onder de riem. Met de Waardeerbon geven we nu alle mensen de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen aan de mantelzorg, die zo belangrijk is in onze samenleving."

Op www.waardeerbon.ma-zo.be heb je de keuze uit zes verschillende Waardeerbonnen. Zo kan je bijvoorbeeld een luisterend oor en een goede babbel schenken of de mantelzorger trakteren op een leuke uitstap of een heerlijke maaltijd. De mantelzorger ontvangt de praktische en symbolische bon vervolgens in zijn of haar mailbox.