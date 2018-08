Waar is John? Hij omhelst een boom

T't Was op een warme namiddag ergens in het najaar, aan het eind van vorige eeuw. We hadden de tafel gedekt in het dennenbos naast het huis van mijn schoonouders. De muggen kwamen volop meegenieten van het overvloedige aanwezige maar weinig toeschietelijke voer: met name wijzelf. Hysterische wespen, die de pot confituur en andere trucjes uit grootmoeders kast straal negeerden, hadden enkel oog voor het dessert. En onze kwaaie kreten leken hen alleen maar aan te moedigen. Ik begon stilaan mijn romantische visie op het buitenleven te herzien, toen iemand vroeg: "Maar waar is John naartoe?"

Ja. Waar is John?

Hij omhelst de bomen, antwoordde zijn vrouw op evidente toon. Omhelzen... Wellicht bedoelde ze omarmen, zo besefte ik later.

Het was de eerste keer dat we zoiets hoorden. Onze Canadese vriend John zou ons leren dat hij al sinds zijn kindertijd de kracht en de wijsheid van bomen in zich opneemt, en daar helemaal rustig van wordt. Maar destijds vond ik dat vreemd. Interessant, zeg maar. Zoals je interessant zegt wanneer het over een film gaat die je nog niet hebt gezien. Vandaag ben ik ervan overtuigd dat ik beter Johns voorbeeld had gevolgd. Ik zou 20 jaar vooruit hebben gelopen op een trend die zich sinds enkele maanden doorzet.

De bomen zijn onze nieuwe idolen. Eerst was er 'Het Verborgen Leven van Bomen', het boeiende boek van Peter Wohlleben (uitgegeven bij Lev), dat op een toegankelijke en amusante manier de sociale relaties, de verdedigings- en communicatiemechanismen, en ergens ook de 'menselijkheid' van bomen beschrijft. Een wereldwijd succesverhaal, met in zijn kielzog een rits boeken - van romans tot wellnessgidsen - over het thema bomen, met telkens het woord 'boom' in het groot op de cover. De boom... waar papier van gemaakt wordt... waar boeken van gemaakt worden...

Een ander succesverhaal zijn de bosbaden, een methode om lichaam en geest een boost te geven, die komt overgewaaid uit Japan (lees p. 28). Voeg daar de hernieuwde interesse voor kamerplanten aan toe - van de spitse, vintage vrouwentongen (sanseveria) tot de ruisende ficus. Niet één of twee, ergens in een hoekje van de living, neen, een oerwoud aan groene planten. Verwonderd over zoveel geestdrift die - veel meer dan een trend - beantwoordt aan de meest fundamentele behoeften van gestreste stadsmensen te midden het beton? Mensen die afhaken omdat ze te vaak zijn ingelogd? Mensen die hun band met de aarde en wellicht ook met hun eigen aard zijn kwijtgespeeld? Verwonderd dat de filosofen uit de Oudheid, die altijd een lengte voorsprong hebben, al door de wouden doolden om hun brein op te laden? De oefening ligt nochtans binnen ieders bereik, want ons land telt - wat men ook beweert - mooie, boomrijke plekken.