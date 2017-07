Voor u getest: de draadloze Black+Decker 2-in-1 steelstofzuiger

Black+Decker bracht dit voorjaar een nieuwe generatie snoerloze steelstofzuigers uit die voorzien zijn van intelligente sensortechnologie. Het assortiment bestaat uit drie innovatieve 2-in-1-steelstofzuigers met afneembare kruimeldief.

"Voor de collectie werden de producten volledig ontwikkeld met het oog op een strakkere, lichtere en gebruiksvriendelijkere stofzuiger", zo stelt Black+Decker En daar is het merk bijzonder goed in geslaagd.

Lichte en krachtige batterij

De toestellen beschikken over een 36Wh Lithium batterij met een nieuwe technologie waardoor deze 40% lichter is in vergelijking met de traditionele lithiumbatterijen, waardoor vanzelfsprekend ook de toestellen kleiner en lichter zijn zonder te moeten inboeten op vlak van vermogen.

Sensoren maken het werk eenvoudig

De Battery Sensor geeft via een LED-indicator de resterende accucapaciteit weer zodat je steeds weet wanneer opladen nodig is.

De Filter Sensor technologie detecteert automatisch wanneer de filter verstopt is of gereinigd moet worden. Door de filter schoon te houden optimaliseer je de zuigkracht, waardoor je een verlies aan kracht tijdens het schoonmaken vermijdt.

Maar het knapst van allemaal is ongetwijfeld de Met de smart tech sensortechnologie waardoor de draadloze stofzuiger aanvoelt welk type vloer er gereinigd wordt en de zuigkracht daar automatisch op afstelt. Bij moeilijke, hoogpolige tapijten of dikke wollen vloerkleden wordt het vermogen van de stofzuiger verhoogd, zodat vastzittend vuil grondig gereinigd wordt. Op gladde oppervlakken werkt het toestel met een lager vermogen zodat de looptijd van de batterij geoptimaliseerd wordt.

De test

Ik woon in een oud appartement met tegels in keuken en badkamer, een strook kamerbreed tapijt in de hal en voor het overige overal parket. Maar ik heb twee schatten van poezen en die lieverds verliezen het hele jaar rond haar. Dus als ik 's avonds thuis kom, is mijn eerste taak steeds... inderdaad stofzuigen. Vroeger moest daarvoor telkens de grote sledestofzuiger uitgehaald. Een hele karwei, waar ik soms behoorlijk tegenop zag.

En hebben de lieverds zich overdag in de zetels genesteld, dan kwamen er nog de nodige accessoires aan te pas om ook deze kattenhaarvrij te maken.

De Black+Decker 2-in-1 steelstofzuiger bleek de vervanging te zijn waar ik op zat te wachten. De steelstofzuiger past zich inderdaad schitterend aan waardoor zowel tapijt, tegels als parket in één vlotte beurt volledig proper en haarvrij zijn. Voor de zetels hoef ik slecht de kruimeldief met 1 druk op een knop uit te klikken en van het opzetborsteltje te voorzien en ook die zijn in een handomdraai weer helemaal net.

Eerlijk? Ik heb mijn sledestofzuiger niet meer uitgehaald sinds de Black+Decker hier in huis is. Nooit meer op zoek naar het volgende stopcontact om de stofzuiger van kamer naar kamer mee te nemen en een discreet en handig oplaadstation waar de stofzuiger tussendoor in een hoekje van de berging kan opgeborgen worden terwijl de batterij zich oplaadt.

Mijn grote vrees toen ik het toestel in handen kreeg was dat ik per poetsbeurt het kleine reservoir wel enkele malen zou moeten leeg maken. Niets bleek minder waar. Het reservoir is een stuk groter dan het er op het eerste gezicht uitziet en bovendien heel gemakkelijk te reinigen. De Cotton Fresh geurfilter verspreidt bovendien een heerlijk frisse tijdens het stofzuigen.

Pluspunten

Bijzonder licht en ergonomisch

Kan diverse ondergronden probleemloos aan en past automatisch de zuigkracht aan

Zeer eenvoudig te reinigen

Gemakkelijk op te bergen

Draadloos

Lange gebruiksduur zonder opladen

2-in-1 functie zorgt dat je niet meer met talloze accessoires moet rondzeulen

Minpunt

Wanneer de kruimeldief afzonderlijk gebruikt wordt, blaast die aan de achterzijde behoorlijk hard waardoor kruimels soms wegvlogen vooraleer ik de kans had ze op te zuigen.

Black+Decker 2-in-1 steelstofzuiger, richtprijs: € 150