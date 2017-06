Voedselveiligheid verbetert in scholen, maar neemt af in gevangenissen en ziekenhuizen

Het FAVV wijst op een duidelijke verbetering bij de schoolkeukens. Daar haalden vorig jaar acht op de tien keukens een goed resultaat, 5,5 procent meer dan in 2015. "Onze voorlichtingscel heeft in samenwerking met de scholen opleidingen rond voedselveiligheid opgezet en dat werpt vruchten af", zegt Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Minder goed scoren de keukens in de gevangenissen, waar slechts 38,5 procent in 2016 een goed resultaat haalde, al trekt het FAVV daar geen statistische conclusies omdat er slechts een klein aantal inspecties uitgevoerd werd. De achteruitgang in de ziekenhuiskeukens was wel duidelijk. Daar scoorde vorig jaar 65,1 procent goed, waar dat een jaar eerder nog 72,6 procent was.

In de horeca gingen de pitazaken er vorig jaar nog verder op achteruit (-2,9 procent). Slechts 41,2 procent scoorde er goed. Achteruitgang was er ook bij de marktkramers, al scoren die met bijna 70 procent nog steeds behoorlijk goed.

Het FAVV benadrukt dat in de sectoren die het minder goed doen op het gebied van algemene hygiëne, er vaak nog andere non-conformiteiten zijn, zoals producten waarvan de vervaldatum overschreden is