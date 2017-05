Vlaams platform maakt legaal bijklussen een stuk makkelijker

Snel - en vooral legaal - een plaatselijke klusser of vakman vinden voor kleine werkjes en opdrachten. Dat is het opzet van klaariskees.be. Klaar is Kees is het eerste actieve platform in Vlaanderen dat door de overheid wordt erkend. Het speelt rechtstreeks in op de nieuwe wet rond deeleconomie en peer-to-peer-platformen. Dankzij de zogenaamde 'wet De Croo' kan je als klussende particulier tot 5.100 euro per jaar bijverdienen aan een verlaagd belastingtarief van 10 procent, tenminste als de klussen gebeuren via een erkende tussenpersoon zoals Klaar is Kees. Daarmee speelt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo in op innovatief ondernemerschap en het groeipotentieel van de deeleconomie. Het platform regelt de betaling en ondersteunt de klussers zelfs bij hun belastingaangifte.

Van goochelaar tot tuinarchitect

De klusmogelijkheden zijn groot. Iedereen kan via de site en applicatie zijn diensten aanbieden, of een klusser zoeken. Dat kan gaan van een ober voor een verjaardagsfeestje, een dogsitter voor je viervoeter, een IT'er om je nieuwe software te installeren tot een wiskundestudent die je kleine bijles geeft. Ook bedrijven kunnen hun diensten aanbieden. Het groepsgevoel en de kwaliteit worden aangescherpt doordat gebruikers de klussers na bewezen diensten online beoordelen.

Platform met referenties

Zoals vele goede ideeën ontstond Klaar is Kees uit een persoonlijke nood. Initiatiefneemster Karen Bosman werkte vijf jaar in het buitenland vooraleer ze terug in België kwam wonen. "Ik kwam in een nieuw huis met twee kinderen en weinig tijd. Je kan het al raden: de kleine werkjes bleven liggen. Bovendien vond ik als nieuwkomer moeilijk een poetshulp of een babysit met referenties of beoordelingen. Terwijl ik wel wil weten wie ik in huis haal."

De aanzet voor Klaar is Kees was geboren. Samen met haar broer en IT-specialist Tim Bosman kreeg het eerste erkende Vlaamse platform vorm. "Ik ben zelf aan het verbouwen, maar ben niet handig. Het idee om online klussers te vinden sprak me meteen aan. Intussen gebruik ik zelf het platform: de verbouwingen schieten aardig op", lacht Tim.

www.klaariskees.be