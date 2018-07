"Vijftigplussers willen niet financieel afhankelijk zijn"

68% zet zijn centen bij voorkeur op een spaarboekje

Het komt niet als een verrassing: jullie zetten jullie centen nog altijd massaal op een spaarboekje, dat met 68% de kroon spant. Op grote afstand volgen de verzekeringsproducten, zoals tak 21 (38%), de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming (31%) en de aandelenfondsen (30%). "Het spaarboekje blijft de favoriete spaarvorm van vijftigplussers," bevestigt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING Bank België. "Dat verbaast ons niet, de resultaten van jullie peiling stemmen overeen met die van andere enquêtes over dit thema. We merken wel verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. Vlaamse gezinnen beleggen meer in aandelenfondsen of aandelen. Maar dat heeft niets met mentaliteit te maken, wel met rijkdom. Hoe hoger het vermogen en de inkomsten, hoe meer mensen geneigd zijn te beleggen in meer gesofisticeerde en risicovollere producten. Wie maar een paar duizenden euro's kan investeren, zet dat bedrag niet in aandelen omdat die in waarde...