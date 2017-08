Vier ontwerpen voor mensen met handicap bekroond met de "Design with a Heart"-prijs

Handicap International heeft vier uitvindingen die het leven van kinderen en volwassenen met een handicap verbeteren beloond met de "Design with a Heart"-prijs. Het is al de veertiende editie van de designwedstrijd, waarbij ook onze hoofdredactrice Anne Vanderdonckt in de jury zetelt. We stellen de 12 inzendingen aan u voor.