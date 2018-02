Videosolliciteren in opmars

Skypen of FaceTimen met de (klein)kinderen en videoconferenties met internationale klanten zijn we al gewend, maar om onszelf voor te stellen aan een potentiële nieuwe werkgever verplaatsen we ons nog steeds het liefst naar onze potentieel nieuwe kantoren. Toch wint de videochat steeds meer aan belang tijdens de sollicitatieprocedure. "Onze eerste voorkeur gaat nog steeds uit naar een face-to-facegesprek, maar in de huidige war for talent maakt snelheid het verschil", merkt Wim Van der Linden van recruitmentbureau Robert Half op. "Vaak kan een gesprek via videochat veel sneller ingepland worden. Kandidaten kunnen dan zelf bepalen waar en wanneer ze het interview doen. Bedrijven die zich flexibel opstellen, kunnen op die manier de concurrentie een stapje voor zijn want goede kandidaten hebben vaak keuze uit verschillende werkgevers. Het is ook een handige manier om later in de sollicitatieprocedure terug te koppelen met de kandidaat."

Traag maar gestaag

Ook bij House of Talents, een rekruteringsbureau dat voornamelijk inzet op de zoektocht naar profielen voor knelpuntberoepen, raakt de sollicitatie via videochat steeds meer ingeburgerd. "Momenteel gebeurt 20 tot 30% van de gesprekken met sollicitanten via een videochat," schat Pieter Claeys. "Het grote voordeel is de flexibiliteit in tijd en plaats en ook dat de opdrachtgever meteen kan ingeschakeld worden als toeschouwer." Toch geeft de COO van House of Talents toe dat hij verwacht had dat de evolutie van het gebruik van nieuwe media in het sollicitatieproces sneller zou verlopen. "In sommige gevallen gaan we nog verder dan de videochat en vragen we kandidaten om in een video alvast enkele vragen te beantwoorden. Maar we botsen nog op veel weerstand. Kandidaten voelen zich geremd en opdrachtgevers ontmoeten de kandidaat toch liever in levende lijve. Als je het gebruik ervan goed inzet, kan zo'n video de sollicitatieprocedure nochtans efficiënter maken. Je kan een eerste gesprek overslaan en met een beperktere selectie van kandidaten verder gaan."

Video-cv

Ook het video-cv vindt langzaamaan zijn ingang in de sollicitatiestrategie. In zo'n video stelt de kandidaat zichzelf kort en bij voorkeur een tikkeltje creatief voor. In plaats van een saaie opsomming van je verwezenlijkingen, kan je op deze manier meer je persoonlijkheid en motivatie in de verf zetten. Werkgevers krijgen dan meteen een vollediger beeld van de kandidaat. Momenteel blijft de video-cv echter een randverschijnsel. Pieter Claeys: "In onze afdeling DigiTalents die op zoek gaat naar digital marketeers wordt het vaak gebruikt, maar bij de andere profielen slechts heel zelden." Ook Robert Half, dat voornamelijk financiële, juridische en administratieve talenten aantrekt, ziet de vraag naar video-cv's niet stijgen. "Een video-cv moet een toegevoegde waarde hebben voor de job waarvoor je solliciteert. Als je gewoon je cv voorleest, doe je het beter niet. Het moet passen bij het bedrijf en de functie waarvoor je je kandidaat stelt", vindt Wim Van der Linden.

Mooi in beeld

Wil jij een videoboodschap opnemen voor je toekomstige werkgever of word je uitgenodigd voor een videosollicitatie? Hou dan rekening met deze tips:

- Ga in de buurt van een raam zitten, maar niet vlak ervoor.

- Kijk recht in de lens van de camera op je pc, laptop, tablet of smartphone (en niet naar het scherm of toetsenbord). Zo lijkt het alsof je de kijker recht in de ogen kijkt. Zet een laptop eventueel op een verhoogje zodat de camera zich op ooghoogte bevindt.

- Ga in een rustige, nette ruimte zitten waar niet te veel omgevingslawaai is.

- Test bij een videosollicitatie ruim op voorhand je internetverbinding, camera en microfoon.

- Doe je de videochat van thuis, zorg dan dat je niet te informeel wordt. Het blijft een sollicitatiegesprek waarbij de eerste indruk van belang is.