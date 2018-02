Vervuilende houtkachels zijn grootste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen

Bij hernieuwbare energie denken mensen vooral aan zonnepanelen en windmolens, maar die zijn eigenlijk maar goed voor respectievelijk 12,54 procent en 9,4 procent van de groene energieproductie in Vlaanderen. De afvalverbrandingsinstallaties, die restafval omzetten in warmte, leverden in 2016 bijna 19 procent van de hernieuwbare energie en staan op plaats twee. De hout- en pelletkachels spannen dus de kroon met 22,06 procent, blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.

Houtverbranding is nochtans erg vervuilend. Een pelletkachel stoot tot drie keer meer fijnstof uit dan een steenkoolcentrale, een open haard zelfs 30 keer meer. Toch beschouwt Europa ze als een bron van hernieuwbare energie. Overheden mogen ze dus opnemen in hun groene energiedoelstellingen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bevestigt in De Ochtend op Radio 1. "Wij zetten in op zonnepanelen en windenergie, iedereen weet dat, maar die houtkachels mogen wel meegeteld worden." De minister is niet van plan om de hernieuwbare energie uit houtkachels nu uit de cijfers te halen, of de kachels te verbieden. "Als ik die kachels kan veranderen door schonere vormen van energie, dan zal ik dat met veel plezier doen. Maar je kan van mij niet vragen dat ik zaken die ik van Europa mag meenemen, eruit laat, om dan op het einde van de rit mijn doelstellingen niet te halen en een fikse boete te krijgen." De minister benadrukt wel dat er op lange termijn gewerkt wordt aan een schonere energiemix, en dat andere energiebronnen zoals zon en wind stelselmatig toenemen. "Rome is ook niet in één nacht gebouwd."

In de hele EU moet tegen 2020 20 procent van de energie hernieuwbaar zijn, in 2030 moet dat naar 27 procent. Ons land had in 2016 het op drie na laagste percentage hernieuwbare energie in de Europese Unie: 8,7 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat. Tegen 2020 moet dat 13 procent worden.