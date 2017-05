Verplichte sterilisatie van huiskatten in Brussel vanaf 2018

Huiskatten zullen vanaf 2018 in Brussel verplicht gesteriliseerd worden. Het besluit van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets werd donderdag goedgekeurd door de Brusselse regering. De maatregel is het sluitstuk van een meerjarenplan rond katten in Brussel en moet de kattenpopulatie op termijn drastisch doen krimpen.