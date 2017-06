Verborgen schatten, ook bij jou thuis?

Vanuit hun fluwelen etui weerkaatsen de gouden munten het licht van de lamp. Op de beeldzijde herkennen we het trotse profiel van de Franse keizer Napoleon III. Tot voor kort zaten deze goudfranken samen met andere munten in een oude beurs van verhard leer, veilig verscholen in de muur van een huis, zonder dat iemand dat wist. Een heuse schat, verstopt op een geheime plek, zoals de schatten waar we als kind thuis jacht op maakten. Met dat verschil dat deze schat hier wel degelijk werd gevonden. Het is meteen ook een van de mooiste vondsten van Pierre Carré. Want voor deze man is schatten jagen meer dan een passie: de speurneus helpt iedereen die wat hulp kan gebruiken mee zoeken. Wie denkt: wat een knotsgekke bezigheid, heeft het bij het verkeerde eind. Hier geen eeuwenoude of esoterische schatten - voor tempeliersverhalen of de kroon van Karel de Grote moet je bij hem niet aankloppen. Hij helpt je wel kostbaarheden terugvinden uit de vorige eeuw of de eeuw daarvoor. 'In heel wat families doen verhalen de ronde over verborgen schatten', legt Pierre Carré uit. 'En sommige van die verhalen zijn gegrond, of toch voor een deel.' Tot voor kort was het immers niet zo ongewoon om je bezittingen thuis te bewaren, vooral dan edelmetaal. In de meeste gevallen werd die geheime bergplaats nog tijdens het leven of kort na het overlijden van de eigenaar leeggemaakt. Maar soms blijft een schat onaangeroerd en weet niemand nog waar hij precies verborgen zit.

...