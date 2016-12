Vanaf 2017 is 70 km/u de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom

De nieuwe beslissing maakt komaf met de absurde situatie op de wegen buiten de bebouwde kom. Officieel is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vandaag 90 km/u, maar die officiële maximumsnelheid wordt op de meeste plaatsten naar beneden bijgesteld. In dat geval moet die wijziging bij elke wegkruising opnieuw aangeduid worden. Gevolg: een oerwoud aan verkeersborden langs de Vlaamse wegen. Omdat de regels nu sterk vereenvoudigd worden, kunnen er ongeveer 30.000 snelheidsborden voorgoed verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.

68% van de dodelijke slachtoffers valt buiten de bebouwde kom. Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden. "Eenmaal buiten de bebouwde kom duwen we het gaspedaal vaak te hard in", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts. "We maken de wegen buiten de bebouwde kom nu beter leesbaar. Minder verwarring moet zorgen voor meer veiligheid".

Weyts heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen er affiches. Er komen spotjes op radio en TV. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties "Sleutelen aan de snelheidsregimes zal me geen populariteitsprijzen opleveren", beseft Weyts. "Het is echter mijn verdomde plicht om te strijden tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd". (LB)