Vader worden op 30, 40 , 50: 3 papa's vertellen

Niet meer zo jonge mannen die papa worden? De 'boekskes' zijn er dol op! Een paar maanden geleden nog kondigde acteur Daniel Craig, 50 en vader van een dochter van 26, trots aan dat zijn vrouw zwanger was. Eerder stonden ook al George Clooney, Hugh Grant en Nicolas Sarkozy in de spotlights omdat ze na hun vijftigste (opnieuw) vader werden. Een blijde gebeurtenis die niet enkel is weggelegd voor celebrity's. Ook in ons land neemt het aantal papa's van 50 en ouder toe, maar toch blijft het een randfenomeen. Volgens Statbel, de overheidsdienst voor de statistiek, werden in 2014 exact 2.321 vijftigplussers papa, of 1,9% van alle vaders. Dat is viermaal meer dan 20 jaar eerder: in 1994 waren het er 696 of 0,7%.

