Smurf eens een compliment

"De maatschappij is zoveel harder geworden. We vergeten soms om gewoon mens te zijn. Op Complimentendag nodigen we iedereen uit om even stil te staan bij elkaar en om vanuit je hart te kijken wat iemand voor jou betekent, " zeg Luc Philips, initiatiefnemer van Complimentendag in België. Want met complimenten kan je een positieve vibe creëren en je meer verbonden voelen met andere mensen. Bovendien geeft het een boost aan het zelfvertrouwen van gever en ontvanger.

Complimenteren kan je leren

Geef jij niet vaak complimenten? Geen nood, je kan het leren. "Het allerbelangrijkste is dat het compliment oprecht is", weet Luc Philips. "Of je nu je diepste waardering voor iemand wil uiten of gewoon even wil zeggen 'Je ziet er goed uit, vandaag', het moet recht uit je hart komen. Mensen voelen meteen aan of iets gemeend is of niet."

Zo begin je eraan:

1. Stel jezelf de vraag wie iets betekent of betekend heeft voor jou.

2. Wat heeft hun aanwezigheid of handelen jou gebracht?

3. Hoe wil je hen bedanken of eren? Een compliment is heel individueel en afhankelijk van wie het geeft en voor wie het bestemd is.

4. Maak het persoonlijk door in de ik-vorm te spreken. Benoem de talenten, de specifieke actie en wat de effecten ervan zijn of waren.

Niet wegwuiven

Wie een compliment krijgt, heeft vaak de neiging om het te bagatelliseren. Als iemand oprecht vindt dat je er goed uitziet, zeg dan niet 'Ik voel me nochtans niet zo goed'. "Het zal de ander kwetsen. Het is alsof je zijn of haar geschenk niet aanvaardt. Het beste wat je doet, is gewoon 'dank je' zeggen," raadt Luc Philips aan. En voel je zeker niet verplicht om een complimentje terug te geven. Tenzij het even oprecht gemeend is, natuurlijk.

Complimentensmurfen

Voor de 9de editie van Complimentendag kan je je laten bijstaan door de smurfen. Zo'n 3.000 Belgische krantenwinkels verkopen doosjes met 30 complimentenkaartjes voor de prijs van € 4,95. Op elke kaart geeft een smurf een origineel compliment. Op de achterkant kan je zelf een persoonlijke boodschap neerpennen. De opbrengst van Complimentendag 2018 gaat naar het Huis van het Kind.

