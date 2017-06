Plasticvervuiling Antarctica veel erger dan gedacht

Vergeleken met andere gebieden is Antarctica relatief ongerept. Maar onderzoekers van de Universiteit van Hull en het British Antarctic Survey (BAS) melden dat de concentratie aan microplastic er vijf keer hoger is dan ze verwachtten op grond van de menselijke activiteiten in het gebied.

De wetenschappers deden hun onderzoek in de de omgeving van de Peruaanse basis op King George Island. Ze vermoeden dat de plasticdeeltjes de westenwinddrift zijn overgestoken, een zeestroming die altijd werd beschouwd als praktisch ondoordringbaar.

Walvissen en zeehonden

"Antarctica wordt gezien als een zeer geïsoleerde, maagdelijke wildernis", zegt Catherine Waller, hoofdauteur van de studie. "Het ecosysteem is er zeer kwetsbaar. Walvissen, zeehonden en pinguïns zijn voor hun voedsel afhankelijk van krill en ander zoöplankton. We weten uit andere studies dat kleine dieren deze deeltjes binnenkrijgen, maar we weten niet precies welk effect dit heeft op deze dieren of de grotere roofdieren."

Waller zegt dat het onderzoek laat zien dat het dringend noodzakelijk is om de plasticvervuiling in de regio te monitoren. Antarctica heeft te maken met steeds meer bedreigingen, variërend vervuiling tot de komst van invasieve soorten en de klimaatverandering.

(IPS)