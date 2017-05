Paus bezoekt Fatima voor honderdste verjaardag Mariaverschijning

De paus zal vrijdagnamiddag al in Fatima aankomen, maar de belangrijkste activiteit van zijn bezoek vindt pas een dag later plaats. Zaterdag zal hij een eucharistieviering opdragen waarin hij overgaat tot de heiligverklaring van Jacinta (1910-1920) en Francisco Marto (1908-1919), twee van de drie herderskinderen die exact een eeuw eerder de verschijning van de maagd Maria in Fatima hadden gezien.

Twee heiligverklaringen

De heiligverklaring van de twee kinderen, die allebei op jonge leeftijd stierven aan de Spaanse griep, volgt precies 17 jaar na hun zaligverklaring door paus Johannes Paulus II. De weg naar hun heiligheid werd in maart vrijgemaakt, nadat de huidige paus had erkend dat de twee een "wonder" hadden verricht. Volgens de Kerk is in 2013 namelijk een Braziliaans kind genezen dat tot de twee herderskinderen had gebeden.

Voor de derde ziener, Lucia dos Santos, komt een heiligverklaring nog te vroeg. Zij was namelijk nog in leven toen Jacinta en Francisco Marto in 2000 zalig werden verklaard: de kloosterzuster overleed in 2005 op 97-jarige leeftijd. Toch lijkt de heiligheid binnenkort ook voor haar weggelegd. De procedure voor haar zaligverklaring werd in 2008 opgestart en de succesvolle afronding ervan wordt nog dit jaar verwacht. Daarna heeft ze alleen nog maar een mirakel nodig om heilig te worden verklaard.

De overlevering wil dat Maria op 13 mei 1917 in een weide nabij Fatima verscheen aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Nog tot en met oktober 1917 zou Maria zich maandelijks aan hen vertoond hebben, telkens op de dertiende van de maand.

Drie profetieën

Tijdens die zes verschijningen openbaarde Maria ook drie geheimen. Een eerste voorspelling hield het einde van de Eerste en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in. De tweede profetie ging over de opkomst en de val van het communisme in Rusland. Tot slot zou ook de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981 voorspeld zijn. Die moordaanslag van de Turk Mehmet Ali Agca, op het Sint-Pietersplein in Rome, vond ook op 13 mei plaats. Johannes Paulus II zou later verklaren dat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima toen zijn leven heeft gered.

Overigens vond bij de zesde en laatste verschijning van Maria, die niet enkel door de drie kinderen, maar ook door tienduizenden anderen werd bijgewoond, ook het zogenaamde "zonnewonder" plaats. De aanwezigen stelden toen opvallende bewegingen en kleurveranderingen bij de zon vast. Al gaat het volgens sommige wetenschappers om waarnemingen die een gevolg kunnen zijn van langdurig staren naar de zon.

Populair bedevaartsoord

De Mariaverschijningen zorgden ervoor dat Fatima de voorbije eeuw is uitgegroeid tot een erg populair bedevaartsoord. Het kleine stadje met nauwelijks 11.500 inwoners werd vorig jaar door 5,3 miljoen pelgrims bezocht. Het is daarmee, na Lourdes, de op een na populairste bedevaartsplaats van Europa.

Als gevolg van het pausbezoek wordt de komende dagen zelfs een overrompeling verwacht. Alleen al te voet zijn zowat 45.000 pelgrims naar Fatima onderweg, volgens een schatting van de overheid. Ramingen van het totale aantal bezoekers variëren van 500.000 tot zelfs 1 miljoen. Voor een stad met 7.500 hotelbedden en zonder oneindige kampeermogelijkheden, wordt het uiteraard niet evident om al die mensen op te vangen.

Het moet wel gezegd dat de hotels in de buurt zich daarop voorbereiden. Al gebeurt het bieden van onderdak niet bepaald volgens de wetten van de Bijbel, maar eerder volgens de wet van vraag en aanbod. Zo heeft Hotel Lux Fatima Park, waar een overnachting gewoonlijk 50 tot 60 euro kost, de prijs voor een kamer in de nacht van 12 op 13 mei opgedreven tot 2.500 euro. Wie dat te duur vindt, kan volgens de krant Jornal de Notícias ook nog terecht in een pension dat 992 euro vraagt voor een overnachting... in een tweepersoonsslaapzak. De bedden zijn namelijk al uitverkocht.

Zelfs in de hoofdstad Lissabon, 130 kilometer verderop, schieten de hotelprijzen als gevolg van het pausbezoek tot in de hemel. De bedragen zorgen voor ophef in een land dat nog maar net een ernstige financiële crisis achter zich heeft gelaten. Media spreken over "woeker" en een "duivelse uitbuiting" van gelovigen.

Franciscus is de vierde paus die een bezoek brengt aan het Portugese stadje Fatima. Paulus VI (1967), Johannes Paulus II (1982, 1991 en 2000) en Benedictus XVI (2010) gingen hem vooraf.