Ouderen beheren mee hun eigen woonzorgcentrum

Een efficiënte, aantrekkelijke en aangename plaats waar senioren hun leven ten volle kunnen leven. Dat is het doel van het Tubbemodel, een organisatie- en managementmodel dat al wordt toegepast op een Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) in West-Zweden. Begin dit jaar gingen ook in België enkele pilootprojecten van start om te kijken of het concept naar België kon worden vertaald. In Vlaanderen zijn dat woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek en Open Kring vzw in Ardooie. Vorig jaar ging een Vlaamse delegatie kijken in Zweden, nu komen de Zweedse pioniers luisteren naar de eerste ervaringen in de Belgische woonzorgcentra.

Warmere omgeving

Personeel en bewoners samen het rusthuis laten beheren en de ouderen het gevoel geven dat het hun eigen huis is. Dat is het basisidee van het Tubbemodel. De bottom-up aanpak, het governance-model en de thematische werkgroepen waar de bewoners in zetelen zouden resulteren in een warmere en meer menselijke omgeving.

Evaluaties tonen de positieve impact aan met hogere scores voor tevredenheid bij de bewoners. Een ander innovatief concept is het feit dat zorgkundigen er verantwoordelijk zijn voor alles, van poetsen tot gedelegeerde handelingen als ergo- en kinesitherapie.

De proefprojecten krijgen financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en coaching van Zorgnet-Icuro. Renaat Lemey, algemeen directeur van Open Kring vzw in Ardooie, een van de pilootprojecten, staat alvast open voor nieuwe en frisse ideeën: Het Tubbemodel inspireert ons om binnen onze verschillende werkvormen na te denken hoe we onze organisatie verder kunnen uitbouwen en in de steigers zetten voor de toekomst. Een toekomst waarbij we zowel voor onze medewerkers als onze senioren de participatie en inspraak ten volle vorm willen geven. Daarom trekt het concept van de thematische werkgroepen ons sterk aan en kan dit zorgen dat medewerkers en ouderen samen aan het stuur staan. Zo willen we zorgen voor grotere betrokkenheid, meer verantwoordelijkheidszin en uiteindelijk een beter welzijn!