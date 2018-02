Opruimen en je mooiste herinneringen doorgeven

Het Zweedse döstadning betekent letterlijk 'opruimen voor je doodgaat'. Maar zo strikt moet je het niet opvatten. "Het hoeft niet noodzakelijk vlak voor je sterft. Het kan op eender welk moment, om je leven gemakkelijker te maken, minder vol", zegt de Zweedse kunstenares Margareta Magnusson in haar boekje Opruimen voor je doodgaat. De edele Zweedse kunst van döstadning. Want een mens verzamelt wat tijdens zijn leven. Als je de kastdeur niet meer dicht krijgt, of je door omstandigheden kleiner gaat wonen, is het tijd om eens stil te staan bij al die spullen. Het verschil met een gewone grote schoonmaak is de tijd die je neemt om tijdens het opruimen stil te staan bij je levensverhaal, bij de treurige, maar vooral bij de mooie momenten. Döstädning is dan ook niets om verdrietig bij te worden, vindt Magnusson. Opruimcoach Nele Colle treedt haar bij: "Oudere mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, moeten vaak te snel door al hun spullen gaan. Door gewoon stil te staan bij elk voorwerp, kan je het 'bedanken' voor bewezen diensten, het naar waarde schatten, en is het gemakkelijker om afscheid te nemen."

