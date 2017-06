'Ook je butget downsizen hoort bij het pensioen'

Bescheiden als ze is, had ze het wellicht anders gewild. Maar deze keer is er geen ontsnappen aan: het is over háár dat we het hier willen hebben. Haar, dat is Jocelyne Minet, die we in de bloemetjes zetten omdat ze met pensioen gaat. Want de overstap naar een nieuw leven dat moet gevierd! Jarenlang heeft ze in de rubriek Recht & geld, haarfijn en met de nodige cijfertjes, uitgelegd wat de gevolgen zijn van wat je een erg complexe en immer wijzigende materie zou kunnen noemen: het pensioendossier. Jarenlang heeft ze met een immens geduld en immer goedgezind d...