Onbeperkt met de bus op oudejaar voor maximum 3 euro

Dankzij de steun van heel wat gemeenten kunnen feestvierders tijdens oudejaarsnacht goedkoper of gratis de bus of tram nemen. Op de betalende trajecten kost een biljet jou drie euro. Dit is geldig voor een onbeperkt aantal ritten op oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Het oudejaarsnachtbiljet gaat in op 31 december vanaf 18u.

Veilig op jouw bestemming in heel Vlaanderen

Antwerpen: feestbiljet bij 43 gemeenten en districten

Van oud naar nieuw staan in de provincie Antwerpen 505 chauffeurs paraat om de feestvierders veilig te vervoeren. De Lijn zorgt voor gelegenheidstrajecten op 8 tramlijnen en 20 buslijnen gedurende de hele nacht. 43 gemeenten en districten dragen financieel bij en velen van hen bieden hun inwoners een voordelig feestbiljet. Dit biljet is niet op de tram of bus verkrijgbaar. Inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen hiervoor terecht bij hun gemeente.

Het gaat om deze gemeenten & districten: Aartselaar, Arendonk, Beerse, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Dessel, Duffel, District Ekeren , Essen, Hemiksem, Herentals, Hoogstraten, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich , Laakdal, Lille, Lint, Malle, Mechelen, Merksplas, Niel, Oud-Turnhout, Ranst , Ravels, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Turnhout, Vosselaar, Wijnegem, District Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Limburg: gratis feestbiljet voor inwoners 25 gemeenten

In Limburg zijn er 23 feestbustrajecten dankzij de financiële steun van de provincie Limburg. Ook 25 gemeenten dragen bij aan de kosten en bieden hun inwoners een gratis feestbiljet aan.

Het gaat om de gemeenten: Alken, Bree, Diepenbeek, Genk, Halen, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Hechtel, Laakdal, Lanaken, Leopoldsburg, Lummen, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. De inwoners kunnen op voorhand een gratis feestbiljet afhalen in een verdeelpunt in hun gemeente.

Oost-Vlaanderen: gratis dankzij de provincie

In Oost-Vlaanderen trakteert de provincie op gratis vervoer met 35 feestlijnen. Deze zijn herkenbaar aan hun F-nummer. Ritten met de andere lijnen en het nachtnet in Gent zijn betalend.

Vlaams-Brabant: 29 buslijnen

In Vlaams-Brabant kunnen de feestvierders gebruikmaken van 29 feestlijnen en nachtbus 620. Er zijn geen gratis feestbussen. 19 gemeenten en Inbev sponsoren dit extra aanbod.

Het gaat om gemeenten: Aalst, Aarschot, Affligem, Asse, Beersel, Bierbeek, Boutersem, Dilbeek, Halle, Herent, Holsbeek, Lennik, Leuven, Mechelen, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Zemst.

West-Vlaanderen: gratis in en naar Brugge

In West-Vlaanderen zijn er 21 feestlijnen, inclusief de Kusttram. Brugge biedt gratis vervoer aan op alle speciale nachtritten van, naar en in de stad.