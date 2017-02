Nuchter achter het stuur, het begint door te dringen!

De lokale en de federale politie hebben tussen 25 november 2016 en 30 januari 2017 in Vlaanderen maar liefst 292.089 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed: gemiddeld 4.425 per dag. Ondanks de terreurdreiging lag het aantal uitgevoerde controles nog hoger dan vorig jaar (+3,4%). Nooit werden in Vlaanderen zoveel controles uitgevoerd voor de BOB-campagne. 5.815 bestuurders (1,99%) legden een positieve ademtest af. Dat is een daling ten opzichte van de vorige eindejaarscampagne (2,2%) én een nieuw laagterecord.

Maar dat betekent ook: nog altijd legt 1,99% van alle gecontroleerde bestuurders een positieve alcoholtest af. Zorgwekkend is dat de grote meerderheid van de bestuurders onder invloed (66%) een alcoholgehalte heeft van 0,8 promille of meer - en dus stevig doorgedronken heeft.

De volgehouden combinatie van sensibilisering en controles werpt dus duidelijk vruchten af, maar elke dronken bestuurder blijft er één te veel.