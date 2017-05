En de commentaren op het internet - die moderne versie van de cafépraat, maar dan met schrijfen taalfouten - waren niet mis te verstaan, zelfs ronduit haatdragend. Je moet weten, Brigitte Macron, 64 jaar, is ouder dan Emmanuel, 39 jaar. Jeeetje! Geen klein beetje, dus. Bijna een kwarteeuw, beeld je dat eens in? Een 'ouwe doos'. Een 'moeder animeermeisje'. Terwijl de 'kwaliteits'pers zich uitslooft in maatschappelijke artikels over dat leeftijdsverschil (heeft ze dat ook gedaan voor Donald, 70 jaar, en Melania Trump, 47 jaar, die evenveel verschillen als de Macrons? Welnee.), stelt het Duitse sensatieblad Bild zich, met een naïviteit die recht uit de 19de eeuw stamt, de vraag: hoe houdt dit soort huwelijk stand? Welnu, het houdt stand. De liefde behoeft, net als samen gelukkig zijn, geen uitleg. De liefde is één van die dingen die zich niet druk maken over tussen de lijntjes van de statistieken kleuren en gevestigde regeltjes naleven.

Eigenlijk zou het hier om een non-event moeten gaan. Maar eens te meer stellen we vast dat leeftijdsdiscriminatie gelinkt aan seksisme toelaat bakken beledigingen over iemand uit te storten, zonder dat wie dan ook op de barricaden klimt om dit absurde onrecht aan te klagen. Er zijn zoveel drukkingsgroepen dat het vandaag onmogelijk is om je mening te verkondigen zonder zeven keer met je tong, je pen of de muis van je computer te draaien. Behalve als het over het thema gaat dat ons hier bezighoudt.

Enkele weken geleden nog vertelde een knappe schoonheidsspecialiste van 65 jaar, die YouTube-filmpjes maakt om rijpere vrouwen te leren zichzelf tot hun recht te laten komen, dat ze erg agressieve berichten van internetgebruikers krijgt, in de stijl van 'Stop ermee, oud wijf, je maakt ons bang!' Bang? Waarvan? Brigitte Macron, de knappe schoonheidsspecialiste... ze hebben met mekaar gemeen dat ze er verzorgd uitzien, dynamisch zijn, dat ze zich niet schamen voor hun leeftijd, want die is voor hen geen issue, en dat ze ons een positief beeld tonen van vrouwen op rijpere leeftijd. Vrouwen die goed in hun vel zitten, die niet zijn blijven hangen in de clichés van een andere eeuw, al houden die jammer genoeg nog altijd stand. Vrouwen die zich omwille van hun leeftijd niets ontzeggen. Die zich niet wegcijferen. En dat stoort. Nochtans zouden verschrompelde geesten zich beter wat toleranter opstellen en hiermee rekening leren houden: want vrouwen zoals zij vind je overal. En het zullen er almaar meer worden.