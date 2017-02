Meer dan een vijfde Vlaamse rusthuisbewoners overdag "gefixeerd" in 2016

In totaal zijn er negen gangbare manieren om iemand te fixeren. Het gaat dus lang niet altijd om 'gordels' om bejaarden 'aan hun bed vast te binden'. Ook een hekken aan de rand van het bed, behoort tot de mogelijkheden.

De vrijheidsbeperkende maatregelen worden vooral gebruikt om te voorkomen dat de bejaarde in kwestie valt, of zichzelf op een andere manier bezeert. Maar het aantal valincidenten zou "nauwelijks" stijgen als er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. Fixatie kan integendeel zélf fysieke letsels veroorzaken, of tot "psychologische gevolgen, zoals angst en onrust" leiden, klinkt het.

'Aansporen tot verbetering'

Het Vlaams Agentschap wil woonzorgcentra met het cijfermateriaal "attent maken" op het hoge aantal fixaties, en aansporen tot "verbeteracties", zegt woordvoerder Joris Moonens. De praktijk volledig achterwege laten, is "onmogelijk", klinkt het. "Maar hoe minder fixatie, hoe beter."

De cijfers van het Agentschap zijn gebaseerd op een telling bij 71.222 aanwezige bewoners in de 756 erkende woonzorgcentra, tijdens een willekeurige periode van drie dagen in 2016. In totaal werden bijna 16.000 bejaarden overdag gefixeerd, 's nachts ging het om iets minder dan 32.000 bewoners.

Tussen de rusthuizen onderling bestaan wel grote verschillen. In sommige centra werd fixatie nauwelijks toegepast, in andere werd 's nachts tot meer dan 70 procent van de bewoners gefixeerd. "Bovendien zou de situatie op drie andere dagen compleet anders kunnen zijn", zegt Moonens.

12% betrokken bij een valpartij

In het kwaliteitsrapport staan nog enkele andere opvallende cijfers. Zo kregen in de week tussen 14 en 20 juni 1.690 bejaarden te maken met een "medicijnincident". Dat wil zeggen dat ze een verkeerde dosis innamen, de medicijnen op een verkeerd tijdstip namen, verkeerd toegediend kregen of zelfs de verkeerde medicijnen kregen.

Bijna 9.000 bewoners, ofwel 12 procent op een totaal van 74.673 gescreenden, was in mei vorig jaar betrokken bij een val in een woon-zorgcentrum. Bovendien ligt het werkelijke aantal incidenten misschien nog een stuk hoger. Uit een rapport van de christelijke vakbond ACV bleek dinsdag nog dat 1 op de 10 personeelsleden van de openbare woonzorgcentra vorig jaar de vraag kreeg om een incident stil te houden.