Meer dan 100.000 Belgen starten vandaag aan hun Tournée Minérale

De Belgen hebben Tournée Minérale, een campagne van VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker, vol overgave omarmd. Vandaag starten meer dan 100.000 Belgen vol enthousiasme aan een maand zonder alcohol. De campagne wil iedereen laten stilstaan bij zijn alcoholgebruik en op langere termijn de evidentie ter discussie stellen waarmee momenteel alcohol in onze samenleving wordt gedronken. De organisatoren lanceren bovendien enkele mocktails, waaronder de officiële Tournée Minérale Mocktail, om de start van de campagne feestelijk in te zetten.

Tournée Minérale Mocktail

Marie Claessens van de TheMocktailclub ging op zoek naar alternatieven voor zoete frisdranken. Op haar website vind je recepten voor alcoholvrije cocktails. Ze stelde een speciale Tournée Minérale Mocktail - een niet-alcolholische cocktail - samen naar aanleiding van de Tournée Minérale.

Ingrediënten voor 1 mocktail:

20 ml limoensap

100 ml water

40 ml vlierbloesem

8 basilicumblaadjes

3 el crushed ice

kaneelpoeder

Doe de basilicum en de vlierbloesem in een shaker of confituurpot. Kneus de basilicum met een stamper zodat het sap van de basilicum vrij komt. Voeg het water, het limoensap en een snuifje kaneel toe. Wees er zuinig mee want kaneel overheerst snel. Sluit de shaker of confituurpot en schudt krachtig. Giet het geheel door een zeef in een leuk glas en voeg ijs toe. Cheers!