Maak je eigen onderhoudsproducten

De allesreiniger

Waarvoor? Het meest gebruikte product bij het dagelijks onderhoud in huis. Verdund in een emmer water om de vloer te kuisen, in een spray om alle andere oppervlakken te reinigen. Geen nood meer aan een resem producten; één enkel product volstaat voor alle toepassingen.

Voor één liter product:

750 ml water

1 soeplepel natriumbicarbonaat (zuiveringszout)

10 druppels etherische olie (citroen of den)

1 soeplepel ecologisch afwasmiddel

Verder aanvullen met water tot 1 liter

Voor jou getest: dit product voldoet prima voor het reinigen van oppervlakken en het verwijderen van allerhande vlekken, maar het ontsmet niet. Is dat erg? Niet echt. In feite is het niet zo vaak nodig om de oppervlakken in huis te ontsmetten. Een huis dat te sterk ontsmet wordt, verzwakt ons afweersysteem. Wanneer ontsmetten echter nodig is: bijvoorbeeld voor het werkblad in de keuken, gebruik dan azijn. Maar let op: gebruik azijn en natriumbicarbonaat niet gelijktijdig. Het ene is een zuur en het andere een base waardoor beide producten elkaars werking neutraliseren indien je ze mengt.

De WC-reiniger

Waarvoor? Dit behoeft geen uitleg J

Voor 500 ml product:

170 ml witte azijn

330 ml water

6 tot 10 druppels etherische olie (citroen, den of tea-tree)

Voor jou getest: je merkt meteen dat dit product heel wat vloeibaarder is dat de meeste producten voor het onderhoud van het toilet die in de handel te koop zijn. Hoe maak je het dan doeltreffend wanneer het niet aan de wand van de wc-pot kleeft? Door een verstuiver te gebruiken die een dunne mist verstuift die niet afloopt en die goed bij elk hoekje en kantje kan. Doeltreffender maar minder ecologisch: wc-papier met het product bevochtigen en dit aanbrengen op de wand van de wc-pot. Het product krijgt dan alle tijd om in te werken.

Wasmiddel

Waarvoor? Om de was te doen (en vooral te verfrissen) in een wasmachine aan 30°.

Voor ongeveer 4 liter:

Rasp een stuk Marseillezeep

Doe in een emmer (met handschoenen aan !) twee handvollen natriumbicarbonaat en twee handvollen zeepschaafsel

Voeg 2 liter kokend water toe en meng goed.

Voeg 2 liter koud water toe en 5 druppels etherische lavendelolie.

Giet met behulp van een trechter in een grote fles.

Goed schudden voor elk gebruik.

Doe voor elke wasbeurt 15 cl in het zeepbalkje van de wasmachine.

Voor jou getest: de kleding komt fris uit de machine, met een lichte lavendelgeur. Voor hardnekkige vlekken blijkt het recept echter slechts matig doeltreffend. Je kan vlekken natuurlijk eerst insmeren met klassieke ossegalzeep.

Afwasproduct

Waarvoor? Om de vaat te doen als je geen afwasmachine hebt of om de dingen af te wassen die niet in de vaatwasser gaan.

Voor 500 m :

100 ml ecologisch vaatwasmiddel (zorgt ervoor dat je product schuimt omdat het anders minder doeltreffend lijkt)

5 druppels etherische olie van citroen

1 soeplepel natriumbicarbonaat

Zachtjes aanvullen met water tot 500 ml

Voor jou getest: Op voorwaarde dat je vaat met aangekoekt vuil voldoende lang laat weken werkt dit product vrij goed, al is de ontvettende werking minder sterk dan met een ecologisch afwasmiddel uit de handel. Het is vloeibaarder en kan dus ook gemakkelijk op een spons aangebracht worden waarmee de vaat dan onder handen wordt genomen.

