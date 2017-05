Laat de kat geen luxeproduct worden

Het logische gevolg van de verplichte sterilisatie is dat er steeds minder gewone huiskatten zullen geboren worden. Het wordt voor kattenliefhebbers dus ook steeds moeilijker om een huiskat in huis te nemen. Voor zij die er voldoende geld voor hebben, is het alternatief simpel: een raskat. Raskatten worden gekweekt door erkende fokkers. Elk kattenras heeft specifieke uiterlijke kenmerken als resultaat van een jarenlang fokproces. De prijs kan oplopen tot duizend euro of meer.

Voor veel kattenfokkers is het kweken van raskatten een hobby. Maar door de stijgende vraag zullen ook steeds meer commerciële fokkers aangetrokken worden tot deze handel. Bij hen staat winst op de eerste plaats. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van de kat. Hoe platter bijvoorbeeld de snuit van de Pers, hoe zuiverder het ras en hoe groter de opbrengst. Dat ze hierdoor ademhalingsproblemen ondervindt, is voor de commerciële fokker slechts bijzaak. Bovendien wordt raszuiverheid bereikt door nauw verwante katten - die sterk op elkaar lijken - te laten paren. Dit leidt tot minder genetische variatie. Raskatten hebben daardoor een zwakker afweersysteem, minder energie en meer kans op vroegtijdig sterven.

Ook langs de kant van de koper dreigt het welzijn van de kat de aandacht te verliezen. Wie veel betaalt voor een kat, zal geneigd zijn het dier minder vrijheid te geven en bv. binnen te houden. Andere kattenliefhebbers zullen dan weer onvoldoende geld kunnen neertellen voor een katje. Uiteindelijk speelt op lange termijn het gevaar dat door de nadruk op haar uiterlijke kenmerken en kostprijs, de kat als luxeproduct wordt gezien en de liefde tussen mens en kat aan belang verliest.

Dit betekent niet dat de verplichte sterilisatie geen noodzakelijke maatregel is. Wel moeten we de perverse effecten ervan tegengaan. Dit kan door strenge regels op te leggen aan fokkers, waarbij de gezondheid en het welzijn van katten vooropstaat. Daarnaast moet het adopteren van een kat voor iedereen betaalbaar blijven. Maar misschien kunnen we het voortbestaan van de huiskat ook aan de gewone kattenbaasjes overlaten, door een beperkt aantal uitzonderingen op de regel van de verplichte sterilisatie toe te laten.