Kringwinkels in Vlaanderen hebben recordjaar achter de rug

Concreet telden de kringwinkels in 2017 zes miljoen klanten (+3 pct), die samen voor 54,4 miljoen euro aan goederen kochten (+6 pct). Gemiddeld gaat het om 9 euro per bezoeker.

Het aantal ingezamelde spullen lag vorig jaar op 78.500 ton, ruim 7,7 procent meer dan het jaar voordien. Bijna de helft (44 procent) kreeg een tweede leven door verkoop in de kringwinkels.

Vooral kleding en huisraad gaan steeds vaker over de toonbank. Beide zijn goed voor ruim de helft (55 pct) van alle verkochte spullen. Daarna volgen boeken, muziek en multimedia (8 pct) en vrijetijdsgoederen (8 pct).

Een deel van de groei wordt verklaard door de uitbreiding van het netwerk, met vier verkooppunten. "Een winkel in de buurt zet mensen ertoe aan om spullen binnen te brengen of om klant te worden, " aldus Liesbeth De Schamphelaere, woordvoerster van De Kringwinkel. Maar daarnaast is tweedehands nog altijd populair. De meeste klanten (80 procent) kiezen er bewust voor wegens de lage prijs, 40 procent vindt het gewoon leuk om te snuisteren naar tweedehandsproducten en 30 procent kiest voor gebruikte spullen omdat dit duurzamer is.

Vlaanderen telt 137 tweedehandswinkels en 7 KiloMeten (outletwinkels), goed voor meer dan 5.500 werknemers.