Kerstdiner zonder boodschappenstress

HelloFresh biedt speciaal voor de feestdagen vier verschillende Kerstboxen aan met meerdere gangen. De Kerstboxen zijn eenmalig, dus ook zonder lidmaatschap bij HelloFresh, kan je ze bestellen. Alles wat je nodig hebt, wordt bij je thuis bezorgd op een moment dat het jou uitkomt. Zo hoef je niet na te denken over wat je op tafel zet, hoef je de deur niet uit om inkopen te doen en ben je zeker dat je alle ingrediënten hebt die nodig zijn.

De recepten zelf zijn weergegeven op grote duidelijke fiches met een mooi voorbeeldfoto hoe het bereide gerecht er zal uitzien. Ook de voedingswaarde per portie, de bereidingstijden en wat je eventueel nog zelf moet toevoegen (echte basisproducten zoals peper, zout, olijfolie,...) staan duidelijk op de fiches.

Je hebt voor Kerst de keuze uit de Kerstbox Original (€ 20-21 p.p.), de Kerstbox Veggie (€ 20-21 p.p.) en de Kerstbox Deluxe (ongeveer € 30 per persoon), met daarin gerechten met een Italiaans tintje. Voor de gourmet-fans is er bovendien een speciale gourmetbox (€ 15-16 p.p) beschikbaar, die ook voor de jaarwisseling besteld kan worden en diverse originele grillgerechtjes bevat. Om de beleving compleet te maken kun je een bijpassend wijnarrangement bijbestellen en een kaasplankje met vier verrassende Belgische en Nederlandse kaassoorten. De diverse kerstboxen zijn te bestellen tot en met 19 december via de website, en je krijgt je box geleverd op 23 of 24 december.

Wij mochten de Kerstbox Deluxe uittesten en hielden dus al een vervroegd kerstfeestje. In onze Kerstbox zaten, gezouten amandelen, olijven en ansjovis als borrelhapjes. Daarna genoten we van een lekkere paddenstoelensoep met mascarpone en een zelfgemaakt kaaskoekje, gevolgd door een kabeljauwhaasje met groene kruidensalsa geserveerd op een tomatencarpaccio. De hoofdschotel was... kalkoen! Maar wel een kalkoenrollade gevuld met abrikozen en noten. En als kers op de taart een panna cotta met amarenekersen en chocoladekrullen.

Tijdig beginnen is wel de boodschap. De panna cotta moet bijvoorbeeld 3 uur opstijven, de bereiding van het hoofdgerecht vergt zo'n 3 kwartier, voor de soep moet je een klein uurtje rekenen. Maar dan heb je wel een lekker menu met verse ingrediënten.

De enige kritiek die mijn tafelgenoten gaven betrof het hoofdgerecht dat met de appelsienschijfjes en de appelsienjus iets te zuur bevonden werd. De appelsienschijfjes hadden voor ons niet gemoeten en met iets minder zurigheid was de lekkere vulling van de rollade iets beter tot haar recht gekomen. Maar al bij al was het een heerlijke maaltijd.

Voordelen

Geen stress om tussen de massa inkopen te doen. Alles keurig thuis geleverd.

Allemaal kraakverse ingrediënten

Alle verse kruiden zijn bij geleverd

De porties zijn voldoende groot

Nadelen

Je bent beperkt in de keuze van wat je op tafel brengt