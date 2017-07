Jan Fabre: 'Kunst moet tegelijk troosten en verwonden'

De Dogenstad ligt Fabre even nauw aan het hart als zijn geboorte- en thuisstad Antwerpen. De innemende kunstenaar stelt er al voor de negende keer tentoon. Ditmaal in de Abbazia di San Gregorio, een voormalige abdij aan het Canal Grande. Een rustige haven, waar Fabres werk in glas en been van de voorbije 40 jaar tot zijn recht komt. Een sacrale plek ook, die zich leent tot een gesprek over kunst en het leven.

...