Is de wolf definitief terug in het zuiden van ons land?

Sinds oktober zijn er in Wallonië al twintig meldingen van wolven geweest. Vier daarvan kunnen met grote waarschijnlijkheid worden geverifieerd. Dat zei de Waalse minister van Natuur René Collin in het Waals parlement. Mogelijk is de wolf definitief terug in de Ardennen.