Honden: haren vol aren

Naast de gebruikelijke behandeling tegen parasieten, kijk je ook best uit voor waterplassen. Ze kunnen resten van pesticiden en meststoffen bevatten die je dollende hond een ernstige maagdarmontsteking kunnen bezorgen.

Pas ook op voor grasaren. Die stekelige uiteinden van grasstengels hebben de reputatie dat ze in de vacht van je hond blijven vaststeken. Het risico is groter bij viervoeters met een dikke, compacte vacht dan bij kortharige rassen. Als harpoenen haken de aren zich in de huid van je hond vast, waar ze zich langzaam een weg onder zijn vel kunnen banen, tot ze in de onderhuidse weefsels verdwijnen.

Ze kunnen ook binnendringen in de neusgaten, oren en voortplantingsorganen van je hond, waar ze wonden veroorzaken die moeilijk genezen. Zo'n aartje wordt door je hond namelijk als een vreemd lichaam ervaren. Zijn organisme probeert dit af te stoten, en reageert daarop met een lokale maar hevige ontsteking, met vochtafscheiding en een secundaire infectie tot gevolg.

Soms is ingreep noodzakelijk

Het is niet evident om een diagnose te stellen, vooral bij een oude wonde, wanneer het aar onder de huid is verdwenen. Soms is een kleine chirurgische ingreep nodig om het vreemde lichaam te verwijderen, zodat de wonde grondig kan worden gereinigd.

Dringt zo'n aartje de neus van je hond binnen, dan kan het zich vastzetten in de sinussen en daar een infectie veroorzaken, waardoor het getroffen neusgat gaat bloeden en etteren. Zelfde scenario voor de oren, waar een aartje zelfs het trommelvlies kan doorboren!

Wil je dit soort onaangename situaties vermijden, controleer je trouwe viervoeter dan grondig na elke wandeling. En heb je twijfels, raadpleeg dan je dierenarts. Want ben je er tijdig bij, dan kan zo'n aartje snel worden verwijderd en volstaat lokale verzorging.