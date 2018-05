Ziekten en behandelingen moeten natuurlijk correct omschreven worden maar heldere communicatie is minstens even belangrijk en al zeker wanneer het om slecht nieuws gaat.

Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar jouw ervaringen hiermee. Begrijp jij je dokter of andere hulpverlener goed of was er al eens sprake van ruis op de lijn? Wat kan helpen om elkaar beter te verstaan?

Stuur je ervaringen naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be voor 12 mei