Heb eerbied voor de wesp

Nuttig

Het zal je misschien verbazen, maar wespen zijn wel degelijk nuttig voor de mens. Hoe meer wespen, hoe minder muggen en vliegen. Een nest van 6.000 wespen kan in één week zo'n 130.000 muggen vangen. Wespen zijn ook natuurlijke opruimers. Ze bijten de kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels in kleine stukjes om aan de larven te voederen.

Speelbal van het klimaat

Nee, er zijn niet meer wespen door de opwarming van het klimaat. Het aantal wespen hangt bijna volledig af van de weersomstandigheden. Een wespennest wordt in het voorjaar gevormd. Valt er dan veel regen, dan sneuvelt een deel van de nesten. Tijdens een warme en droge zomer zijn er veel insecten voor de wespenlarven en dus kan het nest blijven groeien.

Maar ook het weer in de winter is een bepalende factor voor het aantal nesten in de zomer. Normaal is de koningin de enige van het nest die overwintert. Werksters en darren gaan dood door vrieskou en regen. Bij mild weer kunnen de mannetjes overleven en vliegen ze samen met de koningin in april het nest uit. Gevolg: meer wespen in de zomer.

Agressief met reden

Wespen zijn in principe niet agressiever dan bijen. Het grote verschil is dat wespen op zoetstoffen afkomen. En die vinden ze vaak in de buurt van mensen. Werksters krijgen in ruil voor het voeden van de larven een portie zoetstof. Rond eind juli raakt het lekkers in het nest op en trekken de werksters naar buiten, op zoek naar alternatieve bronnen voor zoetstoffen. Die zoektocht eindigt pas wanneer het kouder en natter wordt, eind oktober - begin november. Bijen, daarentegen, zijn enkel geïnteresseerd in nectar en stuifmeel van planten.

Een gevolg van hun hang naar zoet, is dat ze hun nesten vaak in de buurt van mensen bouwen: spouwmuren, daken, schuurtjes, mollengangen in de grond,... op vliegafstand van vuilnisbakken en terrassen. En wie hun nest verstoort, riskeert aangevallen te worden. Nesten dicht bij je huis, kan je dus best laten verwijderen door de brandweer. Bevindt het nest zich op een plek waar je niet te vaak langskomt, laat het dan rustig zitten.

Wespen kunnen wel agressief reageren op bepaalde (zoete) parfums en felle kledij omdat het hen in de war brengt. Die vermijd je dus beter als je in de natuur gaat wandelen. Sla je een wesp dood, dan scheidt de wesp een feromoon af dat andere wespen agressiever maakt. Rustig blijven tot de wesp afdruipt, is dus de boodschap.

Bron: natuurpunt.be