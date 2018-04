Grootste aquaponische stadsboerderij van Europa geopend op dak van Foodmet in Anderlecht

Met z'n 2000 m2 aan serres voor tuinbouw en aquacultuur en 2000 m2 groenteteelt in openlucht is dit de grootste stadsboerderij in Europa, gesitueerd op het dak van een gebouw.

De Ferme Abbatoir is een project van de Brusselse start-up BIGH (Building Integrated Greenhouses), die zich specialiseert in aquaponische stadsboerderijen.

Aquawat?

Ferme Abattoir is gebaseerd op een 'aquaponisch' productiemodel. Vis en plantenkweek zijn gelinkt door een biologische filter die het water van de vissen continu zuivert. De afvalstoffen van de vissen worden omgezet in natuurlijke meststoffen voor de planten. Het water van de vissen wordt gebruikt om de planten te irrigeren en dat water wordt dagelijks aangevuld. Aquaponie is de combinatie tussen hydroponie (bovengrondse plantengroei) en aquacultuur of viskwekerij en een voorbeeld van circulaire economische principes waarbij afval en water van vissen gebruikt wordt voor de teelt van gewassen. Samen met het weglaten van antibiotica voor de viskweek, is deze kringloop de grote troef van de aquaponische stadsboerderij.

Daarenboven worden de overtollige CO2- en energie-uitstoot gerecupereerd, net als het regen en (her-)gebruikt in het productieproces.

Vanwege het innovatieve karakter van het project wordt de boerderij opengesteld voor bezoek om het publiek te sensibiliseren. Doel is om zo de complementariteit van potentiële stadslandbouwtechnieken te ontdekken.

Ambitieuze plannen

Tegen eind 2018 zou alles op kruissnelheid moeten draaien. Jaarlijks hoopt BIGH 35 ton aan gestreepte zeebaars te produceren. In de serre kruiden worden tomaten en microgreens (Chinese bieslook, doperwten, radijs, mosterd, shiso, bloedzuring, Oost-Indische kers... ) geteeld over een oppervlakte van 2000m². Met hoopt zo'n 15 ton aan tomaten per jaar te produceren en 2.700 potjes aromatische kruiden per week.

Over enkele weken zijn de producten van de Boerderij Slachthuis al te koop. De oogst gaat naar lokale supermarkten, gespecialiseerde winkels en restaurants in de buurt, om zo binnen de korte keten te blijven en vervoer uit te sparen.