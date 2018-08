Goedkoop winkelen over de grens

Een doodgewone zaterdagnamiddag. Het tafereel zou zich kunnen afspelen in de regio Maastricht of Breda in Nederland, of de streek van Aken in Duitsland. Maar we zijn in Givet, een Frans stadje aan de Maas, op een steenworp van Dinant. Op de parking van warenhuisketen Intermarché staan opvallend veel auto's met een Belgische nummerplaat, de meerderheid zelfs. De klanten komen uit de hypermarkt met winkelkarren vol water in plastic flessen, zuivelproducten en kistjes wijn. Waarom? "Moet je die prima bordeaux zien - en vooral proeven -, hij kost hier twee euro de fles minder dan in België. En dus smaakt hij nog beter", monkelt Jean-Claude, die vroeger in de industrie werkte, maar nu met brugpensioen is. Samen met zijn echtgenote heeft hij een dikke 40 km gereden om zich in Frankrijk te komen bevoorraden. "Wij komen hier meermaals per jaar om de koffer van onze Opel vol te laden met frisdrank, wijn en mineraalwater. Het prijsverschil is flagrant. Zelfs als we de prijs van de brandstof aftrekken, sparen we nog tientallen en tientallen euro's uit. En we zien het als een uitstapje. Maar niet alles is hier beter en goedkoper. Ik ben geen fan van het Franse vlees. In België hebben we veel beter vlees!"

