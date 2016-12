Giraf raakt met uitsterven bedreigd

Volgens IUCN werden er in 1985 nog zowat 163.000 giraffen geteld, maar was dat aantal in 2015 al geslonken naar ongeveer 97.000. Het grootste landzoogdier ter werd heeft daarom het label "kwetsbaar" meegekregen in het classificatiesysteem van IUCN, zo deelde de organisatie mee tijdens de biodiversiteitsconferentie in het Mexicaanse Cancun.

Als reden voor de achteruitgang van de giraf worden verschillende factoren aangehaald, zoals onder meer de stroperij en het verlies van hun natuurlijke leefgebied. Maar het dier wordt ook getroffen door het geweld in verschillende delen van Afrika, onder meer in het noorden van Kenia, Somalië, Ethiopië en Zuid-Soedan.