Een zieke vriend(in) troosten hoe vind je de juiste woorden?

"Ik wil een ernstig zieke vriend(in) bezoeken maar ik durf niet. Ik weet niet wat te zeggen." Het is een vraag waar dr. Goedele Van Edom, pastor (Imeldaziekenhuis, Bonheiden) en vrijwillig wetenschappelijk medewerker (K.U. Leuven) en ook psychologe dr. Shana Cornelis (Stichting tegen Kanker) heel vaak mee geconfronteerd worden. "In zo'n situatie helpt het om de focus om te draaien. Vertrek niet vanuit de vraag wat jij moet gaan vertellen aan die vriend(in) maar vanuit de vraag wat die vriend(in) aan jou kwijt wil. Neem vooral een open, luisterende houding aan. Je kan bijvoorbeeld polsen: 'Vertel eens, hoe gaat het met je sinds de laatste keer dat we elkaar zagen?' Onderschat de kracht van het vertellen niet. Mensen die een diagnose zoals kanker krijgen, zien op dat moment hun leven uiteen vallen. Ze komen voor de uitdaging te staan dat ze uit die brokstukken opnieuw een min of meer zinvol geheel moeten opbouwen. Wat dan helpt, is dat ze meermaals hun verhaal kwijt kunnen. Bewust of onbewust kunnen ze zo structuur en orde brengen in wat hen overkomt en weer meer greep krijgen op de situatie. Door actief te luisteren kan jij bij dit proces enorm veel steun en troost bieden."

