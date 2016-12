Een puppy of kitten voor kerst? Geen goed idee!

Wil je iemand met een dier verrassen, kies dan liever een ander cadeau. Want al ben je er zeker van dat je het aan een dierenliefhebber schenkt, misschien wil die helemaal geen dier in huis. Dol zijn op dieren en er verantwoordelijkheid voor dragen, zijn twee verschillende dingen. En zelfs al heeft die persoon al vaak laten uitschijnen dat hij/zij graag een dier wil hebben, is het nu misschien niet het juiste moment.

Tijd en budget

Stel dat je toch zeker bent van de dierenwens én het moment, dan nog stelt zich de vraag of die persoon klaar is om zich over het dier te ontfermen: voeden, verzorgen, met hem spelen, ermee gaan wandelen als het een hond is, het bakje schoonmaken als het een kat is, zindelijkheidstraining geven. Dit alles vergt tijd en veel aandacht en liefde. Bovendien brengt zo'n beest ook kosten met zich mee: voeding, noodzakelijke accessoires, naar de dierenarts gaan... Wie een hond of kat in huis haalt, moet daar algauw een budget van minstens €500 per jaar voor uittrekken.

Soort of ras kiezen

Heb je dit alles echt goed overdacht, dan is de volgende stap nadenken over de keuze van het dier. Bepalend daarbij is de tijd die men voor het dier kan vrijmaken. Wie acht uur per dag en vijf dagen op zeven van huis is, is beter af met een konijn, cavia of kat dan met een hond. Ga je toch voor die hond, kies dan het juiste ras in functie van de behoeften van het toekomstige baasje en verzeker je ervan dat aan opvang werd gedacht wanneer het dier niet mee op vakantie kan.

Je hebt het begrepen: zelfs met de beste bedoelingen, blijft een beest cadeau doen een riskante zaak, met mogelijk schadelijke gevolgen voor het dier dat je weggeeft. Zet je zinnen daarom op een minder levensecht geschenk!