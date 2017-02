Een nieuwe liefde na 50? Durf te daten!

Even googelen maakt alles duidelijk: 50plusmatch.be, 50liefde.be, seniorengeluk.be. Veel websites hebben de markt ontdekt en ook televisiezender Vier pakt dit voorjaar uit met een datingprogramma voor vijftigplussers. Op zoek gaan naar een partner na 50 is booming business. "Vijftigplussers zijn effectief erg talrijk op de datingmarkt", bevestigt seksuologe en relatietherapeute Rika Ponnet, die een relatiebureau leidt. "Dat komt uiteraard omdat het om een grote generatie gaat, de uitlopers van de babyboomers. Maar ook omdat de mentaliteit veranderd is. Er rust geen taboe meer op daten wanneer je na 50 je partner kwijtraakt. We leggen ons niet meer neer bij single blijven. We voelen ons nog heel vitaal en hebben nog een lang levensperspectief. We hebben het gevoel dat alles nog kan. En een goeie partner is belangrijk voor een kwaliteitsvol leven. Het gaat ook om de eerste generatie werkende vrouwen. Die denken geëmancipeerder en zelfstandiger dan hun voorouders. Daarbij komt natuurlijk dat het aantal scheidingen nog altijd stijgt, ook bij ouderen. Op datingsites tref je zelfs meer ouderen dan jongeren aan. Die laatsten kiezen vaker voor apps."

