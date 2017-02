Een Schotse supermarkt voerde een maand geleden een betaalkassa in voor mensen die meer tijd nodig hebben om hun goederen op de band te plaatsen, in te pakken en te betalen. Deze kassa is in de eerste plaats bedoeld voor oudere of gehandicapte klanten.

Vindt u dit een goed initiatief, dat het leven van deze mensen vergemakkelijkt, of eerder een stigmatiserende maatregel?