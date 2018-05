Eén huishouden op drie in Vlaanderen krijgt komende jaren al nieuwe digitale meter

Het is de Vlaamse regering die beslist heeft de digitale meters in te voeren. Dat kon ook niet anders, aldus Vlaams energieminister Bart Tommelein donderdag bij de voorstelling van de meters. De oude klassieke elektromechanische Ferrarismeters worden immers niet meer gemaakt. Maar digitale meters zijn ook "broodnodig", aldus Tommelein, om de energieoverslag te maken van centraal gestuurde naar lokaal opgewekte energie. "We leven in een digitale wereld. Het zou misdadig zijn de digitale meters niet in te voeren."

De uitrol is werk voor netbeheerders Eandis en Infrax. Dat start op 1 januari 2019. Dan zullen geen oude meters meer worden geïnstalleerd, enkel nog nieuwe. Komen eerst aan de beurt: nieuwbouwprojecten en grote renovaties, mensen met een budgetmeter en wie nieuwe zonnepanelen plaatst. Tegen eind 2022 zullen op die manier 1,65 miljoen nieuwe elektriciteits- en aardgasmeters zijn geplaatst, of één derde van alle meters. Ook de 330.000 eigenaars van bestaande zonnepanelen komen in die eerste fase aan de beurt. Wie echt niet kan wachten, kan ook zelf een nieuwe meter aanvragen. Daar zal wel iets voor aangerekend worden, hoeveel is nog niet beslist.

In totaal moeten 4,63 miljoen meters worden geplaatst. Naar schatting tegen 2034 moet de hele uitrol achter de rug zijn. Als de netbeheerder op bezoek komt, zal zowel de elektricteits- als de aardgasmeter worden vervangen. "We zullen de mensen maar één keer lastig vallen", beloven de netbeheerders.

Aflezen vanop afstand

Dankzij de digitale meter hoeven mensen niet meer te wachten op de komst van een technicus van Eandis of Infrax om de meter af te lezen. Dat kan voortaan van op afstand. Er is ook veel minder ruimte voor fouten. De digitale meters worden echt slim als de consument allerlei applicaties gaat beginnen gebruiken, vertelt projectleider Paul Adriaensen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld informatie krijgen over hoeveel stroom en aardgas precies wordt verbruikt op welk moment, en kan men het verbruik daarop beginnen afstemmen. Of kunnen huishoudelijke toestellen worden aangestuurd. "De vaatwas kan dan bijvoorbeeld worden opgestart wanneer dat het goedkoopst is". In Nederland bestaan daar al een veertigtal applicaties voor. Adriaensen verwacht dat de Vlaamse markt heel snel zal volgen, eens de digitale meters worden geïnstalleerd.

De uitrol heeft ook een kost. Die wordt verrekend in de factuur, en zal op jaarbasis 16,36 euro kosten voor elektriciteit, en 11,59 euro voor aardgas. Maar er wordt ook bespaard: 336 miljoen euro over twintig jaar becijferde de Vlaamse energieregulator Vreg de maatschappelijke besparing. Niet alleen de maatschappij, ook particulieren zullen kunnen besparen dankzij de nieuwe meters. De verwachting is dat energieleveranciers zullen afstappen van het klassieke dag- en nachttarief, en meerdere tariefperiodes zullen invoeren. "Wie de meter actief gebruikt, kan besparen", luidt het advies van minister Tommelein.

Eigenaars van zonnepanelen die hun overschotten willen verkopen op de markt, zullen nog even geduld moeten uitoefenen. Door de digitale meter wordt dit in principe mogelijk, maar het plaftorm van de netbeheerders die zo'n vermarkting mogelijk moet maken - Atrias - is nog niet klaar. Dat zou pas in april 2020 klaar zijn.