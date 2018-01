Drinken we nu echt meer uit een groter wijnglas ?

Je hoeft geen specialist in etiquette te zijn om te zien dat er de laatste jaren wat is veranderd aan onze wijnglazen. De roemers waaraan we vandaag op restaurant of thuis nippen zijn groter dan ooit tevoren. Rond 1700 dronken onze verre voorouders nog hun wijn uit glazen van zo'n 66 ml, vandaag is dat opgelopen tot een inhoud van 450 ml, bijna een halve liter dus. De glazen werden zevenmaal zo groot en dat laat natuurlijk vermoeden dat ook de inhoud mee is gegroeid. Uit de Britse consumptiestatistieken blijkt alvast dat het alcoholverbruik sinds de jaren '60 een stevige boost heeft gekend. Maar houdt die tendens verband met de maat van de glazen? Sommige wijnkenners zijn alvast overtuigd van wel. Een van hen is Jancis Ronbinson, die meent dat grote glazen mensen niet alleen aanzetten om meer alcohol te drinken dan ze van plan zijn maar ook dat ze aan een hoger tempo gaan borrelen. "Dat geldt zeker voor witte wijn en rosé. Die moet je sneller opdrinken om te voorkomen dat ze teveel opwarmen in zo'n groot glas en aan smaak verliezen."

Perceptie

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Cambridge besloot dan maar over te gaan tot praktijktesten om na te gaan of grotere glazen effectief hand in hand gingen met een verhoogde consumptie. Twee belangrijke mechanismen spelen daarbij een rol. Er is de capaciteit: hoe groter het glas, hoe meer we het zullen volgieten en er is de perceptie. Eenzelfde hoeveelheid lijkt meer in een kleiner glas en minder in een groot. "Bovendien hebben we de gewoonte om onze voedingsconsumptie te meten volgens bepaalde eenheden", stipte onderzoeksleider professor Theresa Marteau aan. "We tellen volgens een kop (koffie), een sneetje of een plak (cake) en dus ook een glas wijn. Wanneer we dan de indruk hebben dat we maar een halfvol glas hebben leeggedronken, kan dat ertoe leiden dat we misschien nog een volgende nemen."

In drie bars in Cambridge voerden de onderzoekers experimenten uit met wijnglazen van verschillende grootten. Ze varieerden de omvang van de glazen maar lieten de inhoud- de hoeveelheid wijn die erin geschonken werd- telkens onveranderd. In twee van de drie pubs leidde die ingreep tot een meer verkoop (en consumptie) van wijn in grotere glazen met zo'n 10 %. Voor de onderzoekers is er daarmee duidelijk een verband blootgelegd tussen de omvang van de glazen en de consumptie. Zij zijn alvast gewonnen voor de terugkeer van de kleinere wijnglazen, thuis maar ook op restaurant en in bars omdat dit onbewust zou kunnen helpen om wat minder diep in het glas te kijken.