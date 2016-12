Draag bij tot het Nederlands met "Weg met dat woord!"

Op basis van de best gemotiveerde inzendingen op wegmetdatwoord.org wordt een top 10 samengesteld. Vanaf 1 december kan er dan een woord worden "weggestemd". Op donderdag 8 december maakt het instituut de verliezer bekend. Vorig jaar ergerden de meeste stemmers zich aan het foutieve gebruik van "me" als bezittelijk voornaamwoord, zoals bijvoorbeeld in "me moeder, me pa of me zus", iets dat vooral in de spreektaal bij onze noorderburen voorkomt. Bij eerdere verkiezingen werden al "oudjes" en "kids" weggestemd.