De rusthuisklas, een schoolvoorbeeld van vermaatschappelijking

Guido Vermaerke, leerkracht 6e leerjaar en bezieler van de rusthuisklas: "Verbouwingen in de school brachten het zesde leerjaar van onze basisschool in Vinkt tot in de nok van het woonzorgcentrum Sint-Franciscus dat naast de school ligt. In het woonzorgcentrum hadden ze 100 vierkante meter over, dus was de rusthuisklas snel een feit. De rusthuisklas is een project waar jong en oud op een respectvolle manier leren van en met elkaar. Het is een win-winsituatie voor leerlingen en leerkrachten van de school en voor bewoners en personeel van het woonzorgcentrum. Wij willen een inspirerend voorbeeld zijn waar de hele samenleving beter en sterker van wordt."

Fascinerende wisselwerking

Doorheen het jaar organiseert men met de leerlingen, in samenwerking met het ergo-kine-animatieteam van het woonzorgcentrum, tal van activiteiten waaraan de bewoners vrijblijvend kunnen deelnemen. Op die manier ontstaat er een fascinerende wisselwerking tussen jong en oud. De kinderen krijgen waardevolle levenslessen in sociale samenwerking en op korte tijd ontstaat er een band tussen jong en oud. Bovendien kunnen de bewoners, dankzij hun rijke levenservaring, de kinderen vele zaken bijbrengen. Ook bij de bewoners werden de positieve gevolgen van deze samenwerking snel duidelijk. Vaak bloeien ze helemaal open. De samenwerking blijkt ook een probaat middel tegen eenzaamheid.

Jo Vandeurzen: "Dergelijk project is letterlijk een schoolvoorbeeld van wat er bedoeld wordt met buurtwerking en met vermaatschappelijking van de zorg . Alle woonzorgcentra hebben de potentie om zich te ontwikkelen tot een 'community hub', een trefpunt waar mensen, het lokale bedrijfsleven, scholen, kinderdagverblijven en kleinere organisaties uit de buurt, samen met het woonzorgcentrum initiatieven kunnen ontplooien met het oog op de ondersteuning van sociale cohesie en de leefbaarheid van de buurt. Om de bewoners van het woonzorgcentrum voluit te betrekken bij de samenleving is het cruciaal dat woonzorgcentra zich naar buiten en naar de buurt toe oriënteren."?

De buurt binnenbrengen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "De rusthuisklas in Vinkt is echt een fantastisch voorbeeld van hoe verschillende generaties kunnen samenkomen. Door toeval is de basisschool in Vinkt op zoek gegaan naar een ander onderkomen en zo terecht gekomen in het 'rusthuis'. Multifunctioneel gebruik van ruimtes is ook iets wat we in scholen vaker willen aanmoedigen. Door de goede samenwerking en de positieve ervaringen zal men daar ook blijven. Het is een win-win voor de leerlingen van de school en de ouderen van het woonzorgcentrum. Basisscholen zijn ook buurtscholen, de hele buurt wordt verzameld rond de school. Dat is ook wat we met het nieuwe woonzorgdecreet willen bereiken. Bewoners van een woonzorgcentrum zijn vaak niet meer mobiel genoeg om een intens contact met de buurt te hebben. Door die buurt binnen te brengen in het woonzorgcentrum zorgen we ervoor dat ook zij betrokken blijven."