De hond mee in bed, een goed idee?

Rangorde binnen de roedel

De hond is van nature een kuddedier. De onderlinge rangorde binnen de roedel speelt daarbij een belangrijke rol. Ze houdt in dat elke hond zijn plaats kent, met de bijhorende privileges en beperkingen. Nu de hond als huisdier bij de mens leeft, bestaat er tussen hen een soortgelijke hiërarchische relatie. Wil je een gehoorzame en evenwichtige hond, dan moet je als baasje ook echt de baas zijn. Jij moet de leidersrol opnemen.

De beste slaapplek

Wat dan het verband is met de vraag of je viervoetige vriend bij jou in bed mag slapen? Da's simpel: een van de privileges van de roedelleider bestaat erin dat hij zijn eigen slaapplaats mag kiezen. Als je Fifi of Rex in je slaapkamer toelaat, geef je hem dat privilege, waardoor hij gaat denken dat hij de leidersrol moet opnemen! Het dominante alfamannetje heeft verder ook het voorrecht om hoge posities in te nemen. Door je hond op je bed te laten slapen, sterk je hem in de overtuiging dat hij in jouw plaats de leidersrol hoort te vervullen.

Wie is de baas?

Dat is enkel problematisch als je hond een sterk karakter heeft en bijgevolg geneigd is om die rol effectief op te nemen. Dan kan hij zijn baasje gaan uitdagen: hij gehoorzaamt niet meer, overschrijdt grenzen en houdt zich niet meer aan de regels die aanvankelijk werden gesteld. In het ergste geval, wanneer ook andere hiërarchische regels met voeten (poten) worden getreden, kan de hond agressief gaan reageren op zijn baasje wanneer die hem tegenwerkt. Kortom: het is wellicht leuk om het bed met je viervoeter te delen, maar een goed idee is het niet. Tenzij je hond een echt trouwe lobbes is!

Julie Willems, gedragstherapeute